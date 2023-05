Raccolta generi di prima necessità per l'Emilia Romagna

La segreteria provinciale della Lega di Genova ha organizzato oggi 26 maggio una raccolta di generi di prima necessità per le popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna.

Nel gazebo, allestito in via XX Settembre all’altezza del negozio Kasanova, a partire dalle 15,30 e fino alle 17:,0, sarà possibile lasciare: farina, passata di pomodoro, riso, pasta, tonno, legumi, zucchero, latte a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale, detersivi per pulizia superfici, scottex, guanti in lattice.

Tutto il materiale raccolto sarà inviato alle popolazioni alluvionate