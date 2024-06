Depuratore di Quinto, fissata l'inaugurazione

Riapre al pubblico l'area sul depuratore di Quinto. La festa d'inaugurazione si terrà lunedì 1 luglio 2024 alle 18.30 con brindisi e dj set.

Al mattino l'anteprima riservata alla stampa a cui partecipano l'assessore a Commercio e Artigianato del Comune di Genova, Paola Bordilli, il presidente del Municipio IX Levante, Federico Bogliolo, e il presidente Alesbet/Circuito, Alessandro Giacobbe.

L'area è gestita dalla stessa società, che si occupa del depuratore di Sturla, e ospita campetto polivante da calcetto, basket e pallavolo e area ristoro rivista, come aveva anticipato Alessandro Giacobbe a Genova Today.

Maggiori dettagli sugli eventi in programma durante l'estate e sui tempi per il completamento degli ultimi interventi verranno resi noti lunedì mattina. Nel frattempo, una buona notizia per la cittadinanza, che dovrà fare a meno dell'area per l'ultimo fine settimana.