Campo sportivo, cinema, eventi e silent disco: così rinascerà il depuratore di Quinto

Ci saranno campetto polivante da calcetto, basket e pallavolo; bagni esterni da poter utilizzare in occasione di eventi, non solo legati al cinema, e area giochi rivista. Qualcosa si muove al depuratore di Quinto dopo l'aggiudicazione del bando per gestire parte dell'area. Non si tratta ancora dei lavori per mettere a terra il progetto, ma di interventi per rimuovere una pedana, posata in precedenza.

Quello che purtroppo emerge da una chiacchierata fatta da GenovaToday con Alessandro Giacobbe, presidente di Alesbet, la società che gestisce anche Circuito Cinema e l'area soprastante il depuratore di Sturla, è che i lavori potrebbero concludersi in tempi non brevissimi a causa della necessità di modificare il progetto per via di alcuni elementi nuovi.

"C'è stata l'aggiudicazione dell'area e ci è stata consegnata un paio di settimane fa - spiega Giacobbe -. Stiamo affrontando un po' di problemi di carattere tecnico, perché, come si sa, parliamo di un'area sopra a un depuratore dell'Iren e sono emersi alcuni elementi, che non erano noti al momento della gara, che in qualche modo ci costringono un po' a rivedere alcuni aspetti del progetto presentato, perché appunto ci sono delle caratteristiche tecniche della pavimentazione in particolare e delle esigenze operative dell'Iren, che in qualche modo limitano le nostre scelte".

"Il problema - prosegue - è che a fronte di alcune variazioni, che sono necessarie per dare seguito alle richieste di Iren, stiamo aspettando che il Comune ci autorizzi ad apportare le necessarie modifiche al progetto rispetto a quello che era stato presentato originariamente e quindi ci potranno essere, purtroppo, temo, dei ritardi. Come spesso accade, siamo nelle mani della burocrazia".

"Avremmo tutto l'interesse - chiarisce -, come la cittadinanza immagino, che l'area torni a essere operativa e fruibile al meglio, riqualificata, per l'inizio della bella stagione e chiaramente, se i ritardi dovessero essere troppo estesi, si rischia di saltare la stagione. Sarebbe veramente un delitto passare un'altra estate con l'area un po' abbandonata com'è adesso".

"Siamo un po' nelle mani degli uffici comunali. Siamo pronti a partire - spiega Giacobbe - ma non possiamo farlo finché non abbiamo l'ok definitivo da parte degli uffici comunali. Non dipende da noi (sorride). L'investimento che abbiamo messo in campo è abbastanza importante, sarebbe opportuno che i tempi si velocizzassero per far sì che entro la primavera si possa essere efficienti e attivi a tutti gli effetti".

Insomma, forse ci sarà da aspettare un po' di più del previsto, ma sembra proprio che ne possa valere la pena. "Nonostante le modifiche al progetto - prosegue Giacobbe -, il concept non cambia. Abbiamo presentato un progetto, che prevede l'allestimento di un campetto sportivo nell'area, che era già in parte dedicata a quello, con l'inserimento di attrezzature sportive per pallavolo, basket, porte da calcetto, attrezzi per il fitness, che verranno ripristinati visto che in passato c'erano già".

"Verrà migliorata l'area giochi. Era una delle cose che avevamo previsto in un'altra zona - spiega - però purtroppo, non per scelta nostra, rimarrà nell'area attuale. Cercheremo di migliorarla. Per esempio il problema è che non è possibile ancorare o fissare alla pavimentazione dei giochi proprio perché la soletta impermeabile del depuratore non consente d'installare strutture, che debbano essere ancorate alla pavimentazione. Questo è uno dei problemi che abbiamo verificato. Altalene e scivoli sono tutti giochi, che richiedono ancoraggi particolari, che purtroppo non si possono effettuare. Quell'unico gioco che c'è adesso era stato messo in contemporanea con le opere di edificazione del depuratore quindi era stata utilizzata un'area di quel blocco".

"Un altro intervento che abbiamo previsto, visto che si tratta di un'area, che si presta a eventi di spettacolo, cinema e altre attività musicali, o silent disco, per le quali verranno chieste specifiche autorizzazioni di volta in volta, è di inserire dei servizi igienici adeguati rispetto all'utenza, nel senso che al momento era previsto un unico servizio igienico all'interno del chiosco. Abbiamo chiesto di poter mettere una batteria di servizi igienici per poter fare fronte alle esigenze nel caso di eventi o spettacoli".

"Tutti interventi - conclude -, che dovrebbero consentire alla cittadinanza di poter fruire dell'area in modo migliore possibile. Questo è quello che stiamo portando avanti, purtroppo (sorride ancora) in attesa di avere gli ok da chi di competenza. Il Municipio spinge per velocizzare, purtroppo anche il Municipio credo poi debba raffrontarsi con gli uffici comunali e del demanio. L'entusiasmo c'è, si spera non venga raffreddato dalla burocrazia. Gli interventi che dovremo andare a fare richiederanno sicuramente qualche mese di tempo e più aspettiamo, più l'estate si avvicina, con il rischio, appunto, di non essere pronti".