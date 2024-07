Rinasce l'area sul depuratore di Quinto, inaugurazione del cinema con Carla Signoris

C'è ancora qualche rifinitura da completare, "ma non volevamo posticipare", ha spiegato Alessandro Giacobbe, presidente di Alesbet, la società che gestisce anche Circuito Cinema e l'area soprastante il depuratore di Sturla, nell'illustrare alla stampa i dettagli della rinnovata area dei giardini Lercaro sopra il depuratore di Quinto.

Per l'inaugurazione del cinema all'aperto è attesa una grande ospite, l'attrice Carla Signoris, interprete del film 'Holy shoes', che verrà proiettato domenica 7 luglio alle 21.30. Stessa ora il giorno dopo per il 'Re nudo' del teatro del Piccione, spettacolo rivolto ai più piccoli.

Le ultime rifiniture riguardano principalmente il campo sportivo, che viene allestito per calcetto, basket e pallavolo. Ora è delimitato da una rete e per accedervi c'è una porta, a differenza di prima che il pallone finiva da tutte le parti.

Nel corso dell'estate 2024 verranno organizzate anche serate di silent disco, ovvero la discoteca con musica che arriva solo nelle cuffie, come avviene anche per il cinema. Presso l'area ristoro sarà possibile consumare, oltre a bibite e cocktail, anche pizze e pinse. L'area, così come il chiosco, apriranno intorno alle 8.30/9 del mattino per chiudere a sera inoltrata.

"Cinema all'aperto, bistrot, percorso ginnico, campo sportivo, giochi per bambini e solarium: ecco come si presenta oggi l'area del depuratore di Quinto completamente rinnovata. Uno spazio di straordinaria bellezza, che torna finalmente a disposizione dei genovesi e dei turisti con tanti nuovi servizi", ha commentato il sindaco, Marco Bucci.

Per il Municipio, come dichiarato dal presidente, Federico Bogliolo, la manutenzione dell'area è il valore aggiunto della nuova gestione, che ha deciso, per quanto riguarda la sicurezza, di dotare l'area di telecamere e di affidarsi a una cooperativa per il servizio di vigilanza.

Insomma, una nuova avventura è solo all'inizio e in una città come Genova, dove gli spazi sono merce rara, laddove ci sono idee, è facile nasca qualcosa di bello. Tra le attività che si valutano di avviare ci sono anche i corsi di educazione cinofila.