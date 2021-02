Il cedimento della soletta durante i lavori di messa in sicurezza del rio

Cede la strada in via Finocchiara, sulle alture di Quezzi, durante i lavori di messa in sicurezza dell'omonimo rio.

A crollare, mentre gli operai stavano lavorando, è stata proprio la parte della soletta della strada che costeggia il rivo.

Sul posto è intervenuta la polizia Locale, che in tarda mattinata ha chiuso la strada all’altezza del civico 22, imponendo il passaggio solo a piedi per raggiungere le case.