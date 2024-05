I Bagni Monumento risorgono privi di barriere architettoniche

Terrazza sul mare a pochi chilometri dalla città, con vista sul Monumento ai Mille e ora priva di barriere architettoniche, munita di vasca idromassaggio, chiringuito e attrezzi sportivi: lo storico stabilimento balneare di Quarto “Bagni Monumento” riapre dopo sei anni di abbandono, a seguito di un completo restyling, e si fa accessibile a tutti.

I “Monumento”, con la loro attività di bar, ristorante e pizzeria, sono stati inaugurati ufficialmente il 17 aprile scorso. Dopo importanti lavori di ristrutturazione svolti negli ultimi anni, oggi presentano una struttura progettata per garantire piena accessibilità alle persone con disabilità, agli anziani, ai genitori con passeggini e bambini.

All’interno dello stabilimento sono stati installati pedane di accesso e un moderno ascensore che collega la terrazza alla spiaggia. Sono inoltre stati realizzati collegamenti con le zone costiere limitrofe, compresa l’area del monumento dei Mille. Il progetto di messa a nuovo della struttura è stato ideato dallo Studio di Architettura Podestà e realizzato dalla società concessionaria Bolero.

L'iconica struttura balneare dei Bagni Monumento, aperta nel lontano 1915 come piccola oasi in stile liberty e caduta in disuso nel 2018, oggi ha avuto modo di riscattarsi e seguire il passo con i cambiamenti dei tempi, della società e dei bisogni degli ospiti. A giugno potrà di nuovo ospitare tutti i clienti, nessuno escluso, nella sua spiaggia.