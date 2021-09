Coronavirus e scuole: sono 19 le classi in quarantena in Liguria

La campanella è suonata soltanto cinque giorni fa ma sono già 19 le classi in quarantena in Liguria. Di diverso ordine e grado gli istituti interessati hanno tutti in comune il fatto di essere in isolamento per casi di studenti o personale scolastico positivi alla covid-19.

Sono sette le classi in quarantena in provincia di Imperia con 95 persone, tra studenti e professori, isolate a casa. Tre quelle in quarantena nel territorio della Asl 2 di Savona.

Cinque, invece, le classi a casa a Genova, tra cui una dell’istituto Nautico di Camogli, e quattro classi nello spezzino: due in un asilo, una alle elementari e una terza media con due professori isolati.

Per questi scolari si è riattivata la Dad, la Didattica a distanza come nei mesi più duri della pandemia. Diverso il rientro il classe perchè quest'anno pesano anche le vaccinazioni: chi ha avuto due dosi può rientrare in aula dopo sette giorni da un tampone negativo, gli altri dovranno aspettare lo scadere del decimo giorno.