Campionato di pandolce genovese basso: premio al più buono

Atto finale per il campionato di pandolce genovese basso organizzato da Confcommercio Genova e Cna Liguria, in collaborazione con Regione, Comune e Camera di Commercio. Domenica 12 novembre su sfideranno al Mercato Orientale di via XX Settembre novanta concorrenti (amatori e dilettanti) provenienti da tutto il territorio ligure e regolarmente iscritti, nei laboratori messi a disposizione da Iscot Liguria e Mog. Saranno giudicati in prima battuta dalla giuria tecnica composta dai pasticceri dell’Associazione Pasticcerie Fepag-Fipe-Confcommercio Genova e di Cna Liguria. Una giuria pubblica, composta da giornalisti food bloggers e autorità cittadine decreterà poi il migliore pandolce. Finalissima e premiazione avverranno all’interno del Palazzo della Borsa.

"Ci teniamo a ricordare che il primo premio verrà dedicato al compianto Presidente Paolo Odone - scrive in una nota la Camera di Cmmercio - grande estimatore che tutti gli anni, in prossimità del Natale, omaggiava gli amici più cari con un pandolce da lui personalmente prodotto. Durante il periodo di organizzazione abbiamo avuto la disponibilità a partecipare da parte dell’Istituto Marco Polo che, con entusiasmo, ha deciso di supportare l’iniziativa e molti sponsor che forniranno le materie prime, le attrezzature e parte dei premi ai primi tre classificati. I premi dei primi tre classificati tratteranno forniture messe a disposizione dagli sponsor al primo classificato in aggiunta a una prestigiosa alzatina in ceramica messa a disposizione dalla ceramista Cinzia Scarnecchia di Artigiani in Liguria. Il logo del campionato è stato realizzato dalla Brainet di Marzio Villari e sta riscuotendo un notevole successo".

Il pubblico potrà assistere ad alcune fasi della gara presso il Mercato Orientale dove verranno messi a disposizione materiali promozionali e degustazioni di pandolce. Di seguito il programma per la giornata di domenica 12 movembre.

Dalle ore 8.00 : gli 85 partecipanti al Campionato si divideranno in batterie da 10 cad/ultima da 5 e procederanno nelle fasi di produzione; ingredienti, pesatura, impasto, infornata, raffreddamento.

: gli 85 partecipanti al Campionato si divideranno in batterie da 10 cad/ultima da 5 e procederanno nelle fasi di produzione; ingredienti, pesatura, impasto, infornata, raffreddamento. Dalle ore 10.00 : apertura dell’area ristorazione e caffetteria del Mog.

: apertura dell’area ristorazione e caffetteria del Mog. Alle ore 13.00 : servizio di degustazione pandolci ai clienti del Mog dove i partecipanti condivideranno l’esperienza della competizione con gli ospiti

: servizio di degustazione pandolci ai clienti del Mog dove i partecipanti condivideranno l’esperienza della competizione con gli ospiti Dalle 15.00 : assaggio della giuria tecnica composta dai Maestri di Pasticceria delle Associazioni di Categoria del territorio.

: assaggio della giuria tecnica composta dai Maestri di Pasticceria delle Associazioni di Categoria del territorio. Dalle 16.00 : i concorrenti ritireranno il proprio pandolce (numerato nominale) e lo porteranno al Palazzo della Borsa.

: i concorrenti ritireranno il proprio pandolce (numerato nominale) e lo porteranno al Palazzo della Borsa. Dalle 16.30 : al Palazzo della Borsa si procederà alla valutazione da parte della giuria pubblica, composta da Istituzioni locali, giornalisti, influencer.

: al Palazzo della Borsa si procederà alla valutazione da parte della giuria pubblica, composta da Istituzioni locali, giornalisti, influencer. Dalle 18.00: premiazione all’interno del Palazzo della Borsa; per questioni di sicurezza e di regolamento della struttura, la fase finale di premiazione non sarà aperta al pubblico ma esclusivamente ai concorrenti e ai loro accompagnatori.

"Il pandolce è uno dei fiori all’occhiello della tradizione gastronomica ligure, un classico delle feste che ha tutte le carte in regola per aumentare la sua notorietà anche oltre i confini della nostra Regione, e non solo a Natale. Iniziative come questa, come ampiamente dimostrato dalla lunga esperienza del campionato di pesto, sono strategiche per coinvolgere direttamente il pubblico" commenta il presidente della Regione Toti. Paola Bordilli, assessore comunale al commercio, artigianato e tradizioni cittadine, aggiunge: "Con convinzione sosteniamo questo nascente campionato che mira a valorizzare sempre più la nostra città, la sua storia, il suo commercio e il suo artigianato. Con questo Campionato il pandolce basso, già simbolo iconico della nostra cucina, potrà diventare ancor più identitario delle eccellenze genovesi a livello nazionale e internazionale".