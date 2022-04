Attivazione punto salute a Santa Margherita

La nuova piastra sociosanitaria, che sarà denominata 'Punto Salute Santa Margherita Ligure', sarà aperta tutti i giorni feriali, dalle 7.30 alle 18.30. Situata all'angolo tra via G. B. Larco e via Delpino Teramo, è dotata di parcheggio e spazi di accoglienza e attesa, nonché di un totem per poter ritirare in qualunque momento referti di esami.

Nei cinque ambulatori disponibili sono operativi:

punto prelievi (n. 1, tutti i giorni feriali, dalle 7.30 alle 8.30, su prenotazione Cup);

ambulatorio Infermieristico (n. 3, lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 9 alle 12, su prenotare Cupa e prescrizione dei Medici di medicina di base);

ambulatorio vaccinazioni (n. 3, il quarto mercoledì del mese, dalle 8.30 alle 18.30).

Per quanto riguarda le attività mediche, saranno disponibili:

ambulatorio specialistico chirurgico multidisciplinare (Chirurgia generale, Urologia, Otorinolaringoiatria,… ) (n. 5, tutti i giorni feriali, dalle 7.30 alle 12);

ambulatorio specialistico Oculistico (n. 4, martedì, giovedì e venerdì, dalle 8 alle 13, con medici SUMAI, e lunedì e mercoledì, dalle 14.30 alle 18.30, con medici liberi professionisti).

Inoltre sono disponibili:

ambulatorio dedicato alle attività dei medici di medicina generale (n. 3, tutti i giorni feriali, eccetto il quarto mercoledì del mese, tra le 14.30 e le 18.30);

ambulatorio per i medici in libera professione (n. 2, tutti i giorni feriali, tra le 14.30 e le 18.30);

ambulatorio Assistenza sociale e attività consultoriale (n. 2, mattine dei giorni feriali, in orari da definire).

"Tenendo fede al nostro impegno - dichiara il direttore generale di Asl4, Paolo Petralia - all'indomani del termine dell'emergenza pandemica, siamo lieti di attivare i servizi ordinari della piastra di Santa Margherita Ligure, che rappresenta il primo, vero Punto Salute nel nuovo Sistema di cure di prossimità di Asl 4".

"Ringraziamo Asl 4 nella persona del direttore generale, Paolo Petralia, per aver attivato un presidio importante e atteso dalla nostra comunità, che adesso, terminato lo stato di emergenza, può iniziare a erogare i servizi per cui è stato pensato insieme a Regione Liguria", dichiarano il sindaco di Santa Margherita, Paolo Donadoni, e il consigliere con incarico speciale all'attivazione della piastra, Franco Fati.