Nuovo punto Inps: più servizi per i cittadini del levante

A Bogliasco è stato inaugurato un nuovo ufficio per avvicinare l'Inps ai cittadini. Il punto cliente di Servizio Inps è attivo presso il Comune a partire dal 5 luglio 2022 e permetterà agli abitanti del levante genovese di avere assistenza e di usufruire di diversi servizi offerti dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Negli uffici del nuovo punto cliente i cittadini potranno avere accesso a questi servizi:

Emissione dell’Estratto contributivo;

Accesso agli archivi Domus per la verifica dello stato delle istanze presentate all’INPS;

Emissione della Certificazione Unica per titolari di Pensioni e per Percettori di ammortizzatori sociali;

Emissione ObisM (cedolino di pensione).

Per poter avere l'assistenza degli operatori del punto Inps sarà necessario prendere un appuntamento telefonico, il centro è aperto al pubblico nelle giornate di martedì, dalle ore 10 alle ore 12, e di giovedì, dalle ore 15 alle ore 17.

Sul sito del Comune di Bogliasco sono pubblicati orari e recapiti per accedere al servizio e tutte le informazioni utili per i cittadini.

Il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino ha commentato così l'apertura del nuovo punto: "Grazie alla collaborazione con la direzione regionale Inps, dal 5 luglio 2022 è attivo a Bogliasco un Punto Cliente di Servizio Inps per due giorni al mese, un martedì e un giovedì. Un servizio importante per la nostra comunità, per noi motivo di grande soddisfazione".

Anche Paolo Sardi, direttore regionale dell'Inps, ha commentato questa nuova sinergia tra Comune di Bogliasco ed ente: “L’attenzione del Sindaco verso la cittadinanza ha portato alla sottoscrizione della Convenzione con Inps per fornire, con la collaborazione del personale del Comune, alcuni importanti servizi, consentendo ai cittadini di usufruirne senza dover affrontare spostamenti verso il capoluogo, garantendo loro una maggior sicurezza nel contesto emergenziale. La sinergia e la collaborazione fra Enti pubblici porta sempre vantaggi ai cittadini”.