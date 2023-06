Vernazzola, dopo la festa di San Giovanni i volontari ripuliscono la spiaggia

Dopo la festa, la pulizia: e così domenica mattina, dopo le celebrazioni di San Giovanni patrono di Genova, tanti i volontari che si sono radunati sulla spiaggia di Vernazzola per ripulirla, al grido dello slogan "ri-party-amo". Proprio qui, infatti, sabato sera si è tenuto lo spettacolo pirotecnico con stand gastronomici e dj set.

La pulizia è organizzata ogni anno dal Club Sportivo Urania Vernazzola 1926 e hanno aderito molte realtà del territorio: dopo la mattinata di fatiche, focaccia, vino bianco e bibite per tutti a cura di Fadivi e Oltre, associazione di volontariato che si occupa di servizi per disabili e che ha lavorato per ripulire insieme al gruppo RazzaPazza, a tanti cittadini e a volti noti della politica locale come la consigliera municipale progressista Serena Finocchio. A contribuire anche Amiu.

L'evento è stato un'occasione per ripulire tutto il litorale a prescindere dalla serata di festa per San Giovanni: raccolti come sempre tanti rifiuti tra cui plastica e molte cicche di sigaretta abbandonate.