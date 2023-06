SpazzApnea, i volontari raccolgono 790 kg di rifiuti in un'ora e mezza

Duecento partecipanti tra sub, unità cinofile Sics e volontari che hanno operato via terra, 64 squadre e 790 kg di rifiuti raccolti in appena un'ora e mezza (poi, causa acquazzone, l'evento è stato fermato): sono i numeri della quinta edizione di Spazzapnea, la gara di raccolta rifiuti in apnea che si è svolta a Voltri sul litorale davanti a piazzale Dagnino. La manifestazione - ideata a Genova nel 2018 - si è svolta contemporaneamente in altre cinque località italiane: Torre del Greco, Marina di Pisa, Mola di Bari, Ustica e Roma.

Ospiti d’onore dell’evento - organizzato da Spazzapnea Odv - la campionessa del mondo di sci e apneista Laura Pirovano e l’influencer Giorgia Mondani. Spazzapnea ha ancora una volta permesso ai partecipanti di trasformarsi in veri e propri “spazzini del mare” e scoprire, purtroppo, che nelle nostre acque non si trovano solo pesci, ma plastica, vetro, copertoni, batterie, piastrelle, lampadari, passeggini, mozziconi di sigarette, sdraio, lettini, resti di ponteggi, ciabatte e molto altro.

Al termine della manifestazione, sulla spiaggia di Voltri è stata issata la bandiera “Spazzapnea Missione fondali puliti”, con pubblicazione sul sito ufficiale Spazzapnea. La bandiera ha validità di un anno, fino alla successiva manifestazione.

In tutta Italia hanno partecipato 582 volontari, 190 squadre e sono stati raccolti 3.570 kg di rifiuti.

Le indiscusse finalità ecologiche e ambientali hanno permesso all’Odv di aggiudicarsi il primo posto in classifica per i progetti reality dedicati al pianeta ai GenovaGlobal Goals Award e hanno convinto Apnea Academy e Wwf Italia ad includere la gara negli eventi ufficiali della Scuola di formazione per l’apnea subacquea e all'interno della progetto Ri-Party-amo con l’obiettivo di ripristinare lo stato naturale di spiagge, fiumi e fondali.La manifestazione ha vantatola collaborazione della Guardia Costiera e ha visto il sostegno, oltre che di Wwf, anche Amiu, entrambe presenti sul territorio con attività per bambini e workshop dedicati all’ecosostenibilità. Sensibili alla causa Fondazione Compagnia di San Paolo, Oris, Iren, Mares, Cambiaso Risso Group, Lowrance, Y-40 The Deep Joy, Professione Droni, Petercom, Edilizia Acrobatica, Osculati, Forgas, Gasmarine e Genoa Cfc che hanno deciso di contribuire alla valorizzazione dell’ambiente marino affiancando l’associazione Spazzapnea nell’assistenza logistica dell’evento su tutto il territorio nazionale.