A Genova la nuova pubblicità di Woolrich: da Boccadasse alle botteghe storiche

Genova diventa scenario della campagna primavera/estate 2023 del famoso marchio di abbigliamento Woolrich. La Liguria si conferma così terra da spot, con oltre 40 commercials e shooting di moda realizzati nel 2022.

La più antica azienda americana produttrice di abbigliamento outdoor ha scelto il capoluogo ligure come sfondo per il nuovo shooting: così, il 15 marzo, il brand approda in città e nel caratteristico borgo di Boccadasse, tra i suoi caruggi e le sue case dalle tinte pastello. La produzione dello shooting della SS23 “Made In Italy” è stata affidata all’agenzia milanese Collateral Studio e avviene in collaborazione con Genova Liguria Film Commission.

Da Boccadasse alle botteghe storiche: le location

Nelle pubblicità finiranno dunque alcuni dei luoghi simbolo di Genova come la spiaggia di Boccadasse, il circolo Asd Vignocchi, ma anche botteghe storiche come la friggitoria e la pescheria di via di Sottoripa, la drogheria Torielli e il calzolaio di via San Bernardo, la galleria imperiale di piazza Campetto e la confetteria Romanengo in via di Soziglia.

Un viaggio che porrà l’attenzione anche sull’architettura e l’urbanistica della città, dal famoso porticato di piazza San Matteo a piazza Grillo Cattaneo con l’omonimo palazzo che custodisce la vera essenza di Genova.

Nel 2022 oltre 40 commercials e shooting di moda in Liguria

"Oltre alla fiction e ai film, Genova e la Liguria sono sempre più terra da spot - è il commento di Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission -. Lo scorso anno sono stati oltre 40 i commercials e gli shooting di moda da noi assistititi. E da inizio 2023, oltreché con Woolrich, abbiamo collaborato alle produzioni dei brand Cos, Luisa Viola, Sky Glass, Msc, Cp Company".

Menzione speciale agli ultimi due spot realizzati: la nuova campagna Ikea, con riprese sul Monte Fasce (Genova), Aurelia nel tratto Noli-Varigotti, Cisano sul Neva e Varazze; e il corporate per la Renault Alpine edizione Sanremo, girato sulle strade dello storico rally già teatro delle riprese del film 2WIN prodotto e interpretato da Riccardo Scamarcio.