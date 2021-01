Frana sulla Sp15 del Brugneto, strada interrotta tra Caprile e Propata

Passata l’ondata di maltempo, non finiscono i problemi in Liguria, soprattutto nell'entroterra: il terreno inzuppato continua a cedere, e l’ultima frana si è registrata sulla Sp15 del Brugneto, dopo il bivio per Caprile e prima dell’abitato di Propata.

Il cedimento ha interessato una parte della carreggiata, nei pressi del cantiere che sta completando il ponte riaperto questo autunno a senso unico alternato.

I tecnici della Città Metropolitana di Genova hanno verificato nel primo pomeriggio l’entità del movimento, in una zona che è monitorata da mesi dagli strumenti dell’ente, percontrollare i movimenti di dissesto idrogeologico e interdetto la circolazione nel tratto interessato. Verrà quindi valutata nei prossimi giorni la tipologia dell’intervento da affrontare per la messa in sicurezza della strada.

A causa della interruzione, coloro che volessero raggiungere Propata, Caffarena e Casa del Romano dovranno percorrere la SP15 partendo da Montebruno.