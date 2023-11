I proventi del festival alle scuole del quartiere: già inaugurata un'aula multifunzione

Un'alleanza per far crescere il quartiere insieme, migliorando da una parte la vivibilità del territorio, dall'altra le scuole. Così il comitato di quartiere di via Cravasco ha deciso di investire negli istituti di zona buona parte del ricavo del CravaStreet Festival che si è svolto lo scorso maggio al Cep. È la prima volta che succede, e nella primaria Paganini è già stata inaugurata un'aula multifunzione con tanto di calcetto e costruzioni.

A ogni scuola del territorio che ha partecipato all'evento saranno dunque devoluti 400 euro, per un totale di 1.600 euro: "Abbiamo chiesto alle insegnanti - spiegano dal comitato - di scegliere qualcosa che potesse essere utilizzato direttamente dai bambini. Per noi il gioco è fondamentale in ogni forma e ambiente. Inoltre ci ha guidato l'interesse per la nostra zona e abbiamo investito sui più piccoli che sono il futuro della società e del quartiere".

E dopo mesi di contatti, sono arrivati gli ordini dalle scuole e i primi acquisti. Come alla scuola primaria Paganini, ad esempio, che ha deciso grazie al contributo del CravaStreet Festival di inaugurare un'aula verde multifunzione con due calcetti e costruzioni. E poi ci saranno la primaria Aldo Moro, la scuola dell'infanzia La Lanterna, entrambe al Cep, e infine la scuola primaria di Voltri 2.

In arrivo giochi per la ricreazione, materiale per la recitazione e per allestire piccoli laboratori: "Abbiamo spiegato agli istituti - spiega a GenovaToday Antonella Malvezzo, membro del comitato - che ci sarebbe piaciuto investire su strumenti richiesti dai bambini, concentrandoci sul gioco e sull'apprendimento dinamico. Poi abbiamo effettuato direttamente noi gli acquisti e li abbiamo consegnati con una lezione di educazione civica. I bimbi ci hanno riconosciuti, sanno chi siamo. Questo è un vero traguardo".

È la prima volta che i proventi del CravaStreet Festival vanno alle scuole del territorio: "Questo perché l'attività del comitato sta crescendo bene - continua Malvezzo - anche l'ultimo evento di Halloween è stato un successo e sono arrivati partecipanti anche dal centro città. Si fidano delle nostre proposte: se avessimo modo di svilupparle ulteriormente ci piacerebbe continuare a investire sulle scuole".

Nel frattempo il comitato sta già pensando agli eventi di Natale: il 2 dicembre arriva "ComiChristmas" con letture natalizie, laboratorio, letterina di Babbo Natale, pizza natalizia e cinema nella sede del ComiCrava di via Cravasco 8. E, con largo anticipo, i soci sono già al lavoro per pensare al prossimo CravaStreet Festival.