Prove di accensione per l'albero di Natale di piazza De Ferrari

Prove di illuminazione per l'albero di Natale di piazza De Ferrari, nella serata di venerdì 1 dicembre.

Il pino, arrivato in città il 29 novembre, è stato donato alla città di Genova dalla comunità di Ponte di Legno, a seguito del “Patto di Amicizia” che le due regioni hanno siglato.

Dopo essere partito dal suo luogo d'origine, l’albero ha trovato posto nella piazza principale della città, tra palazzo Ducale e la fontana. In questi giorni il personale Aster si sta occupando dell’allestimento, in modo tale che sia tutto pronto per la cerimonia di accensione che si svolgerà venerdì 8 dicembre 2023, in occasione della festa dell’Immacolata.

