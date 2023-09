Uguaglianza di genere sul lavoro: siglato protocollo tra Comune, enti e aziende

Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell'assessore alle Pari Opportunità, Francesca Corso, il protocollo d'intesa tra il Comune di Genova, enti e aziende per la promozione delle pari opportunità e l'uguaglianza di genere sul lavoro.

In particolare, il protocollo prevede l'implementazione delle azioni dirette alla conciliazione dei tempi vita-lavoro, strategie di responsabilità sociale e scambio di buone pratiche.

"Il Comune di Genova - spiega l'assessore Corso - ha già adottato il Piano dell'uguaglianza di genere e il Piano delle azioni positive, che pongono le basi per la costruzione di un modello organizzativo improntato su una logica di attenzione e sensibilità culturale". I Piani prevedono obiettivi e azioni in diversi ambiti tra cui l'age management, la conciliazione-vita lavoro e la formazione.

"Inoltre - aggiunge l'assessore Corso - all'interno dell'amministrazione comunale non esiste il differenziale salariale di genere, che purtroppo in Italia è ancora troppo presente in moltissime professioni. Proprio nell'ottica di promuovere buone pratiche e di uno scambio di esperienze positive, il Protocollo vedrà coinvolta la rete cittadina pubblico-privata su iniziative rivolte al miglioramento della vita lavorativa sul tema pari opportunità".

"La rete cittadina - conclude Corso - comprende, oltre agli altri enti pubblici territoriali, anche aziende private come Leonardo, Abb, Casa della Salute, Iren, Telecom Italia, oltre che l'Iit e l'Università di Genova. Il Protocollo è un documento aperto alla futura adesione di altre aziende ed enti che condividano gli obiettivi".