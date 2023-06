Accordo tra la Rai e il Mei di Genova per divulgare la storia delle migrazioni

È stato siglato un protocollo d’intesa tra Rai e il Mei - Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana con sede a Genova per promuovere iniziative di carattere divulgativo e utile a favorire la conoscenza della storia delle migrazioni. Ciò avverrà anche attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali.

Questo, in sintesi, il contenuto dell'accordo siglato a Genova tra Rai Italia, Rai Canone e Accordi Istituzionali e il Mei per dare impulso al più importante luogo di ‘racconto dell’emigrazione’ d’Italia: così verrà proposta al pubblico la nuova sezione “Cervelli in rete”, una nuova postazione dedicata ai filmati di emigrazione contemporanea prodotti da Rai Italia, che ha raccolto oltre 240 storie dei nuovi modelli della migrazione italiana tra le migliaia presenti nel suo ‘cassetto’. Gente che è emigrata, talvolta solo per un periodo di tempo, e che diviene una sorta di rete neuronale degli italiani all’estero. L’allestimento evidenzierà storie, connessioni e racconterà le nuove vite e le relazioni che esse hanno con l’essere ‘italiani’. Le connessioni, le sinapsi di questa rete arricchiscono le storie dei singoli.

In un grande pannello nero, che disegna il profilo del cervello umano, si troveranno i “neuroni” (piccoli monitor da 12 pollici che mostrano i volti della migrazione). I “neuroni” saranno connessi da “sinapsi” costituite da linee led dinamiche a simulare la relazione esistente necessaria fra le diverse intelligenze. Al centro “l’ipotalamo” (un monitor da 55 pollici) che potrà essere interrogato dal visitatore per conoscere alcune delle storie raccontate da Rai Italia in “Storie dal mondo”. L’installazione sarà localizzata al piano terra del museo, nello spazio “Santa Brigida” (Area 15), a conclusione del percorso di visita, dove la sezione espositiva illustra i temi dell’emigrazione contemporanea.

L’accordo - unico nel suo genere - prevederà inoltre la valorizzazione delle iniziative future e congiunte sia nell’ambito dei palinsesti Rai sia attraverso nuove soluzioni multipiattaforma individuate. Verranno inoltre fornite 40 puntate della serie “Gli Italians”, prodotta dalla Direzione Offerta Estero attraverso Rai Italia, in modo da implementare e aggiornare continuamente la nuova postazione “Cervelli in Rete” grazie anche alla vasta rete di videomaker sparsi nei cinque continenti che puntualmente raccontano le storie di italiani che hanno costruito qualcosa di importante oltre frontiera. La fondazione Mei sarà ‘attiva’ nelle trasmissioni di Rai Italia con interventi in studio e filmati presenti lungo il percorso e il materiale documentale sull’emigrazione del passato, per il loro possibile utilizzo nelle produzioni del canale. Un’opportunità per i milioni di italiani all’estero che seguono la rete, di conoscere le proprie radici attraverso il museo e avere così l’opportunità di visitarlo anche in vista dell’anno del turismo delle radici italiane nel mondo previsto nel 2024.