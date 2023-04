Contrabbando e traffici illegali: nuovo protocollo d'intesa tra guardia di finanza e agenzia delle dogane

Nella giornata di giovedì 27 aprile il dottor Andrea Maria Zucchini, direttore interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta dell’agenzia delle dogane e dei monopoli e il generale di divisione Rosario Massino, comandante regionale della guardia di finanza della Liguria, hanno avuto un incontro per discutere dei criteri applicativi del protocollo d’intesa relativo alla collaborazione tra Adm e Gdf stipulato a Roma il 3 aprile 2023.

Le due istituzioni sono impegnate per ampliare e accrescere la condivisione del patrimonio informativo e delle specifiche esperienze, al fine di tutelare in maniera sempre più efficace gli interessi finanziari unionali e nazionali e per offrire un livello più elevato di protezione nei confronti delle minacce alla sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti, alla salute umana, animale e vegetale, all’ambiente e ai consumatori.

Le sinergie operative, sotto il coordinamento a livello regionale del Direttore Interregionale Adm e del comandante regionale della Guarda di Finanza, riguarderanno, in particolare, il contrasto del contrabbando e degli altri traffici illeciti connessi alla circolazione della merce in ingresso e in uscita nel o dal territorio doganale dell’Unione europea, nonché delle violazioni nei settori delle accise e delle altre imposte sulla produzione e sui consumi, del gioco pubblico e della movimentazione transfrontaliera di denaro contante.

Espressa viva soddisfazione da entrambe le parti per l’occasione di confronto.

Il Direttore Interregionale dell’Agenzia ha dichiarato: “La stipula del Protocollo di intesa tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Corpo della Guardia di Finanza del 3 aprile 2023 è un grande risultato realizzato nell’interesse dell’Italia, grazie ad esso due fondamentali istituzioni statali collaboreranno in maniera più stretta ed efficace, eseguendo controlli più selettivi ed evitando nel contempo sovrapposizioni o duplicazioni operative a svantaggio dei contribuenti. Nel territorio della Liguria, caratterizzato dalla presenza dei principali porti nazionali, con la ripresa economica, le nuove rotte commerciali e la competitività in crescita dei porti di Genova, La Spezia e Savona, vi è l’esigenza di predisporre in ciascuno dei citati scali marittimi una struttura integrata Adm e guardia di finanza dedicata all’analisi dei rischi congiunta sui flussi commerciali valorizzando le migliori competenze e professionalità, al fine di rendere i controlli sempre più mirati a tutela di cittadini e delle imprese garantendo allo stesso tempo la fluidità dei traffici legittimi.”

Il Comandante regionale della gdf ha dichiarato: “La piena condivisione degli obiettivi strategici realizzata con il protocollo di intesa costituisce la forza e la linea guida per il consolidamento e l’efficienza della collaborazione interistituzionale a tutela dei cittadini e delle imprese che operano nella legalità e nel superiore interesse nazionale. Le linee operative dettate dal protocollo consentiranno infatti di concentrare gli sforzi, congiunti e di ciascuno, in maniera mirata e volta a esaltare le specifiche professionalità di cui il corpo e l’agenzia sono portatori.