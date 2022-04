Lavoratori carrellini Intercity senza lavoro, la protesta nella stazione di Principe

Martedì 12 aprile dalle 10 alle 12 presso l’atrio della Stazione di Genova Principe si terrà un presidio con volantinaggio di protesta dei lavoratori del servizio ristoro a bordo degli Intercity rimasti senza lavoro.

Questo in seguito alla decisione di Trenitalia di far cessare il servizio dal mese di gennaio lasciando a casa 16 dipendenti genovesi della ditta d’appalto: "Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Ugl Fast e Orsa - scrivono i sindacati in una nota - chiedono a Trenitalia di rivedere questa decisione che è stata assunta in pandemia quando il ridotto volume dei passeggeri non giustificata il servizio a bordo treno".

I sindacati: "Il servizio venga ripristinato"

Con il ripristino delle condizioni di normalità e con l’approssimarsi della bella stagione che porterà i viaggiatori sulla tratta ligure, la soppressione del servizio "appare lesiva sia nei confronti del personale sia dei passeggeri" secondo le organizzazioni sindacali.

Dunque la richiesta di Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Ugl Fast e Orsa è di ripristinare il servizio e con esso l’occupazione per i 16 rimasti senza lavoro.

I 16 lavoratori rimasti a casa

A causa della pandemia e della diminuzione dei viaggiatori a bordo dei treni, la cooperativa L'Unibis - gestore in subappalto dei servizi dei carrellini ristoro a bordo dei treni Intercity - aveva preannunciato la liquidazione senza la ricollozazione dei lavoratori in altre attività.

L'appaltatore dei servizi di ristorazione sulle Frecce, Elior, aveva dichiarato di non poter assumere i lavoratori in quanto il settore è in pesante crisi a causa - anche in questo caso - delle conseguenze del covid, per le quali si sono ridotte le frequentazioni dei viaggiatori a bordo dei treni.

Mentre il 20 marzo era stato proclamato sciopero dei treni in Liguria, a fine mese un incontro con l'assessore regionale al Lavoro e ai Trasporti non aveva permesso di trovare soluzioni, come riferiscono i sindacati: martedì, infine, è previsto il presidio di protesta dei lavoratori.