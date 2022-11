Protesta delle associazioni contro il canile: "Anche i morsicatori devono uscire in passeggiata"

"I cani del canile di Genova devono uscire tutti in passeggiata". L'appello arriva dalle associazioni Noi Randagi, Avda 1994 e Leeida, che oggi pomeriggio dalle 15 manifesteranno sotto palazzo Tursi "perché rendere edotti i consiglieri comunali e gli assessori circa le inadempienze che ci sono da parte dell'associazione Una nella gestione del canile di Monte Contessa".

Secondo Massimo Ganapini di Noi Randagi e referente dei volontari dal 2014 alcuni cani non vengono fatti uscire: "Chiediamo che i cani siano seguiti con schede personali e monitorati da un educatore professionista come richiede il bando. In alternativa faremo pressioni perché si prenda in considerazione la risoluzione del contratto".

Una serie di segnalazioni sono state portate dai volontari in commissione comunale lo scorso 9 novembre: è stato richiesto un incontro con l'Asl per cercare di risolvere la chiusura dei cani morsicatori e valutare le disposizioni in merito. Chi protesta sostiene anche che il gestore debba assolvere a tutti gli obblighi indicati dal capitolato di gara per il quale Una percepisce 33.550 euro al mese, per un totale di 804mila euro complessivi per 24 mesi di appalto.

La replica del canile: "A fronte dell’ennesimo infortunio, Asl ha purtroppo ma legittimamente imposto vincoli all’uscita dei cani più problematici (19 cani qualificati come morsicatori grado 2 e 3 che dovranno indossare la museruola e restare all’interno del canile in orari che non prevedano la presenza di visitatori) - spiega l'associazione Una che gestisce il rifugio - Le persone che stanno scompostamente sbraitando per liberare i poveri cani sono gli artefici di questo problema. Nel mentre che questi curiosi personaggi cercano di fomentare e gettare fango sulla nostra gestione, i nostri dipendenti e volontari cercano di dare attuazione alla direttiva Asl anche con la difficile adozione della museruola. Solo un approccio corretto di tutti i volontari delle altre associazioni potrà portare ad una soluzione a tali problemi e ribadiamo: i volontari che operano in canile e meritevolmente si occupano di questi cani devono essere persone preparate, coscienziose e responsabili. E devono approcciarsi a questi cani considerando le proprie capacità fisiche. Diversamente i provvedimenti oggi in vigore non potranno che persistere o aggravarsi".