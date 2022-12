Prorogato il bando per ottenere contributi per luminarie e addobbi di Natale

È stato prorogato il bando del Comune di Genova per l'assegnazione di contributi per luminarie e adobbi natalizi.

Inizialmente la scadenza era fissata per lunedì 12 dicembre alle 12, ma è stata poi portata più avanti e fissata per il 16 dicembre 2022 alle ore 10.

Il bando, nel dettaglio, assegna contributi a sostegno di iniziative di pubblico interesse, finalizzate alla promozione e valorizzazione della citta’ mediante affissione di luminarie e addobbi per le festività natalizie 2022.

Con un budget complessivo di più di 200.000 euro, i Civ e i Consorzi che presentino un progetto di allestimento, potranno accedere al contributo, che prevede anche un anticipo di spesa - 1.500 euro per Civ e 1.000 euro per Consorzi mercatali - a parziale o totale copertura della cifra sostenuta per l’attività. I residui, non allocati, saranno messi a gara per coprire tutte le spese sostenute.