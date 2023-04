Prorogata l'accensione del riscaldamento: per quanto tempo, date, regole

È stata firmata dal sindaco di Genova Marco Bucci, su proposta dell’assessore all’Ambiente Matteo Campora, l’ordinanza che proroga l’accensione dei riscaldamenti dall’8 al 18 aprile.

“Preso atto”, si legge nell’ordinanza, “delle condizioni climatiche attuali che non consentono il raggiungimento di adeguate temperature negli edifici nel prossimo periodo e che rendono pertanto opportuna l’accensione degli impianti di riscaldamento oltre il normale ciclo di attivazione”, è stato dunque deciso di dare la possibilità di accendere i riscaldamenti fino a 10 ore giornaliere suddivise in due fasce da 5 ore, una a regime normale e l’altra a regime attenuato.

Per regime normale si intende una temperatura di 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigiani e assimilabili, mentre per tutti gli altri edifici la temperatura prevista è di 19°C+2 di tolleranza.

Per regime attenuato, invece, si intende una temperatura dell’ambiente di 16°C con un +2°C di tolleranza.

La zona climatica D ha previsto per la stagione 2022-2023 la possibilità di accendere i riscaldamenti dall’8 novembre al 7 aprile; in questo intervallo temporale i riscaldamenti potevano restare accesi per 11 ore in regime normale.