Proposta di matrimonio sul maxi schermo della Regione: la foto è virale

Ha fatto il giro del web uno scatto pubblicato sulla pagina Facebook della Regione Liguria, con decine di condivisioni e commenti. Mostra la particolare proposta di matrimonio fatta da Andrea a Francesca, con la fatidica domanda "mi vuoi sposare?" proiettata sul maxi schermo del palazzo di piazza De Ferrari.

Il ragazzo è inginocchiato e riceve un bacio dalla futura moglie perché, come sottolinea il presidente della Regione Giovanni Toti: "Francesca ha detto sì. In piazza De Ferrari va in scena l'amore - ha aggiunto il governatore -. Lo schermo del palazzo della Regione stasera ha reso unica la proposta di matrimonio di Andrea! Auguri ai futuri sposi, da tutta la Liguria".

Recentemente il maxi schermo di piazza De Ferrari era stato utilizzato per omaggiare Giorgio Napolitano, l'ex Presidente della Repubblica scomparso all'età di 98 anni.