Promossi 'solo' 7 studenti su 10: in Liguria uno dei dati peggiori d'Italia

Sul sito del ministero dell'istruzione e del merito sono usciti i dati relativi agli esiti degli scrutini e degli esami di stato della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2022/2023. In Italia calano le bocciature, ma in Liguria i dati, per quello che riguarda le secondarie di secondo grado, sono peggiori (e non di poco) rispetto alla media del Paese.

Secondarie di secondo grado: promossi e bocciati, i dati in Liguria

In Italia il 76,2% degli studenti è stato ammesso alla classe successive (lo scorso anno scolastico la percentuale era del 75,8%), la percentuale dei rimandati è pari al 18% (17,9% lo scorso anno) e quella dei bocciati al 5,8% (6,3 nel 2022). In Liguria i dati sono peggiori, promosso il 71,2% degli studenti, rimandato il 21,8% e bocciato il 7%, dati simili a quelli dell'anno scolastico precedente quando le percentuali erano, rispettivamente al 71,4%, 21,4% e 7,2%. Qualche promosso e qualche bocciato in più, qualche rimandato in meno. La regione che registra il maggior numero di ammessi alla classe successiva è il Trentino-Alto Adige, con il 93,8%. A seguire Puglia (84,3%), Calabria (84,2%) e Basilicata (84,1%). Le regioni con meno promozioni in termini percentuali sono Sardegna (70,1%), Lombardia (70,6%), Emilia Romagna (71%), Friuli Venezia Giulia (71,1%) e Liguria (71,2%).

Più promossi nei licei, meno negli istituti tecnici

Dati diversificati anche in base alla tipologia di Istituto, in Liguria gli studenti più diligenti sono quelli dei Licei con una percentuale di promossi pari al 75,2% (per quello che riguarda rimandati e non ammessi dati pari al 20,9% e 3,9%). Molto peggiore il dato degli istituti tecnici dove solo il 63% dei ragazzi ha ottenuto la promozione (26,6% e 10,4% rimandati e bocciati), in linea con la media regionale, infine, gli istituti professionali per quello che riguarda le promozioni (71,8%) ma si registrano più bocciature (11,5%) e meno ragazzi per i quali al momento il giudizio è stato sospeso. (16,7%).

Maturità 2023, i voti in Liguria

Tra i dati disponibili anche quelli relativi ai voti ottenuti all'esame di Maturità dagli studenti liguri. Il 6% ha 'strappato' il 60, il 30% si è attestato tra il 61 e il 70, il 29% tra 71 e 80, il 16,4% tra 81 e 90, il 10,7% tra 91 e 99. Il 6,1% ha 'conquistato' il 100, l'1,8% anche la lode.

Scuole secondarie di primo grado, poche bocciature

Per quello che riguarda invece le scuole secondarie di primo grado (le vecchie scuole medie) sono poche le bocciature. In Liguria promozione per il 97,6% e bocciatura per il 2,4%. Un dato in lieve calo rispetto a quello dell'anno scolastico precedente quando i promossi erano arrivati al 98%. Anche in questo caso, comunque, la nostra regione fa peggio rispetto alla media nazionale che, in Italia, si è attestato al 98,5% di promossi negli ultimi due anni scolastici.