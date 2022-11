Genova torna in tv con "Il Provinciale" sulla Rai: dove rivedere il programma

Genova torna protagonista in tv, con una puntata speciale de "Il Provinciale" dedicata al capoluogo ligure e condotta dal genovese Federico Quaranta.

La puntata è andata in onda sabato 12 novembre su Rai Uno e si potrà rivedere anche oggi, domenica, su Rai Due alle ore 14. Infine, dopo il passaggio in tv, la puntata verrà caricata anche su RaiPlay a questo link.

Dopo le tante serie tv e programmi incentrati sulla storia di Genova, dunque, anche "Il Provinciale" racconta la Superba.

"Cos'è una creuza. Come si vive a strapiombo. Perché son nati tutti a Genova: Colombo, Mazzini, Montale - scrive sui social uno degli autori della trasmissione, Francesco Lucibello -. Lo abbiamo chiesto a Mauro Pagani, a Enrique Balbontin, ad una trans amica di Don Gallo. Abbiamo portato Federico Quaranta e Il Provinciale tra vicoli e caruggi ma cogliere il fascino di Genova è complicato, la Superba si nasconde. Forse è tutto in un morso di farinata, 'nei quartieri dove il sole del buon dio non da i suoi raggi'. Per chi volesse ascoltare un po' di De André".