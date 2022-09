Progetto Pedibus: in centro storico 1800 bambini a scuola a piedi

Nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune di Genova per la Settimana europea della mobilità sostenibile, nella mattinata del 22 settembre, i bambini sono andati a scuola con il ‘pedibus’.

Lo hanno sperimentato gli studenti della scuola primaria dell’Istituto comprensivo centro storico e quelli dell’infanzia Tollot che, seguendo due percorsi diversi - il primo dal Belvedere S. Francesco e il secondo dal Ponte Monumentale di via XX Settembre – si sono recati a scuola camminando insieme per le strade, mano nella mano, accompagnati da docenti e genitori, in completa sicurezza.

'Pedibus' significa andare a scuola a piedi lungo percorsi prestabiliti e indicati con appositi cartelli segnaletici. I bambini, ad un orario prestabilito, si sono fatti trovare alle fermate con i genitori e si sono aggregati ai compagni di scuola, fino a raggiungere gli istituti scolastici.

Un bacio..e “via” è il segnale simbolo di questo Pedibus 2022, posizionato in uno dei tanti percorsi della città, attrezzati con la nuova segnaletica per le fermate e i punti “kiss&go”, che da oggi identificano un nuovo modo di concepire la mobilità sostenibile e la scuola. Per i bambini recarsi a scuola a piedi, insieme ai compagni, è un ottimo modo per familiarizzare, facendo attività fisica e imparando come ci si comporta per strada.

In totale sono stati circa 1800 i bambini coinvolti, tra quelli dell’iniziativa promossa dall’IC Centro Storico e Convitto Nazionale Colombo (per un totale di 10 scuole e Istituti Comprensivi, Albaro, Quezzi, Centro Storico, Convitto Nazionale Colombo, Cornigliano, Voltri 1, S.Francesco da Paola, Molassana e Prato, Castelletto e Voltri) e quelli del “Progetto Pedibus: 4 passi in salute” in collaborazione con la Asl3.

Proprio l'Azienda sanitaria ha messo a disposizione gli specialisti del Dipartimento di prevenzione, insieme a quelli del Consultorio familiare, per organizzare giochi e attività di “educazione alla salute”, alimentazione e corretta postura, con l’obiettivo di insegnare, attraverso il gioco, l’importanza e i benefici del movimento fisico.

Dopo aver attraversato la città a piedi, i bambini sono stati accolti ai Giardini Luzzati e all’oratorio IC centro storico per iniziare le attività educative della Asl 3: gli sono stati proposti giochi a tema e si sono divertiti a raccontare cosa mangiano a colazione, identificando i cibi sani da quelli meno sani; hanno provato a spiegare quando prendere l’auto per spostarsi e quando invece le proprie gambe possono farcela da sole.

L’assessore alle politiche dell’istruzione Marta Brusoni, in una nota, ha affermato: “Una bellissima esperienza. Abbiamo accompagnato nei vari asili di tutta la città i bimbi a piedi insieme ai loro genitori, che spero partecipino a questa iniziativa sempre con maggior entusiasmo, perché camminare a piedi fa bene a tutti, ai nostri bambini e agli adulti ed è un momento per conoscersi e unire socialità e salute”.

Il progetto del Comune di Genova propone agli istituti scolastici della città l’attivazione di percorsi casa-scuola che tengono conto delle caratteristiche del territorio e che facilitano la costruzione di percorsi educativi, con l’integrazione di attività fisica nel proprio quartiere, educazione alla salute e apprendimento scolastico.

L’obiettivo è quello di coinvolgere attivamente i bambini, educandoli e stimolandoli alla mobilità sostenibile; promuovere l'autonomia dei bambini nei loro spostamenti quotidiani e nei processi di socializzazione tra coetanei; consentire uno sviluppo armonico psico-fisico dei più piccoli e poi condividere esperienze, stemperare le paure e le preoccupazioni sulla sicurezza dei bambini.

La Settimana europea della mobilità sostenibile, terminata il 22 settembre, è un appuntamento promosso dalla Commissione Europea e dal Ministero della Transizione Ecologica, che ogni anno si ripropone di sensibilizzare cittadini, enti pubblici e aziende sui vantaggi economici e ambientali legati ad una mobilità ecosostenibile.