Cittadella uffici di San Benigno: ok al progetto, in arrivo 3 nuove piazze, come diventerà l'area

Riqualificazione dell’accesso a Music for Peace, delle strade interne al centro direzionale di San Benigno e realizzazione di un parco urbano connesso al futuro parco della Lanterna: sono questi i tre cardini intorno a cui ruota il progetto della "Cittadella degli uffici" a San Benigno che nasce per la rigenerazione dei percorsi tra via di Francia, via Balleydier, via Pietro Chiesa, via Scarsellini e la sede dell'organizzazione di volontariato.

Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato dalla giunta comunale su proposta dell’assessore all’Urbanistica Mario Mascia: per i primi due lotti l’importo complessivo è di 5,45 milioni di euro e gli interventi sono inseriti nel piano triennale dei lavori pubblici, mentre la realizzazione del un parco urbano tra via Scarsellini, via Pietro Chiesa e via Fiamme Gialle, connesso al futuro parco della Lanterna, sarà attuabile dopo il 2025 per un importo di circa 1,9 milioni di euro.

"È il primo passo propedeutico all’avvio dei lavori di rigenerazione e riordino di una zona strategica per la nostra città, dove lavorano circa 10.000 persone e che negli anni è progressivamente mutata – spiega l’assessore Mascia – l’obiettivo di questo progetto, le cui basi sono state gettate già nel precedente mandato del sindaco Bucci, è in primis eliminare quei fenomeni di degrado che si verificano, soprattutto negli orari di chiusura degli uffici, in alcune parti del centro direzionale di San Benigno. Abbiamo coinvolto anche i proprietari degli edifici privati proprio per condividere un percorso di rigenerazione urbana e sociale per arrivare all’attivazione congiunta di azioni di riqualificazione degli spazi privati di connessione con le parti pubbliche e quindi contribuire, in una sinergia tra pubblico e privato, al rilancio della cittadella degli uffici".

Scopo del progetto è aumentare la qualità urbana degli spazi pubblici, la dimensione dei percorsi pedonali e degli spazi a verde: "Saranno realizzate tre nuove piazze in via De Marini, via Scappini e via Scarsellini - continua Mascia -. La zona sarà interessata dal potenziamento dei collegamenti del trasporto pubblico locale, con il progetto degli Assi di Forza. In previsione anche una navetta elettrica, proposta dai soggetti privati, che collegherà il polo terziario con la stazione metro di Dinegro e relativo parcheggio pubblico e con la Stazione ferroviaria di Principe".