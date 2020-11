Waterfront di Pra', gli studenti universitari presentano quattro progetti

Dopo il progetto del Waterfront di levante, donato alla città di Genova dall'architetto Renzo Piano, il fronte mare di Pra' un giorno potrebbe apparire come l'hanno immaginato gli studenti di Ingegneria, che, accompagnati dai loro insegnanti del Dipartimento di Ingegneria Civile Chimica e Ambientale di Genova e dai rappresentanti di Comunità Praese e Fondazione PRimA'era, hanno presentato questa mattina all'assessore allo sviluppo Economico Portuale e Marittimo - Logistica Francesco Maresca, in un meeting online, quattro progetti dedicati alla riqualificazione del Waterfront di Pra'.

L'area presa in esame per le nuove ipotesi di progettazione è quella a ponente della Fascia di Rispetto, tra la foce del Branega fino alla ex fabbrica Verrina ed al rio San Giuliano, che nei prossimi anni verrà ridisegnata dallo spostamento verso mare della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia.

La variazione del percorso libererà uno spazio di circa 30 metri che, con un'area completamente da ridisegnare al posto dei binari e del sedime ferroviario, potrà diventare un importante spazio di riqualificazione urbana, proprio a ridosso delle abitazioni di Pra'-Palmaro e delle ville storiche di Pra'-Ca' Nova, con spazi verdi, passeggiata, pista ciclabile e un canale navigabile.

I quattro progetti presentati questa mattina all'assessore sono visibili sulla pagina web di SuPraTutto, il giornale digitale di Pra' che ha anche lanciato un sondaggio tra i lettori perché indichino il progetto ritenuto migliore (https://www.supratutto.it/i-talenti-delluniversita-per-ridare-il-mare-a-pra-palmaro/).

«Ringrazio FondAzione PRimA'vera e il Consiglio di Comunita Praese, l'Universita e in particolare professori e studenti che oggi hanno partecipato all’incontro - dichiara l'assessore Maresca -. L'esposizione è stata chiara ed efficace, sarà difficile valutare il migliore tra i quattro team che hanno presentato i progetti di riqualificazione del Waterfront di Pra' e del quartiere annesso: sono studenti giovani, ma hanno già capacità da professionisti. L'iniziativa mi dà modo di sottolineare la consapevolezza dell'Amministrazione Comunale dell’importanza non solo del waterfront di Levante, ma anche di quello di Ponente. La nostra visione di Ponente è caratterizzata da grande qualità di vita, servizi efficienti, sicurezza e tutela dell’ambiente, ma anche da un rilancio di tutta l’area che ne faccia un punto fermo del turismo genovese, con traghetti dedicati ai turisti che colleghino aeroporto e Porto Antico a Pra', Pegli e Voltri. Genova è una bella signora che deve essere curata in ogni sua parte».