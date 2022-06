'I progetti del cuore' a Chiavari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

La collaborazione tra “Progetti del cuore” e le città italiane, con scopo quello di aiutare le persone bisognose di ogni comunità, procede spedita. E raggiunge anche la città di Chiavari. Alla P.A. Croce Verde Chiavarese verrà consegnato in comodato d’uso gratuito un nuovo Fiat Doblò per meglio garantire l’erogazione dei servizi di assistenza e trasporto in favore di tutta la cittadinanza e delle persone più fragili. Sarà a disposizione soprattutto dei cittadini diversamente abili, bambini, ragazzi e anziani, per un sostegno in termini di accompagnamento sociosanitario, per sostenere visite mediche, fisioterapie e dialisi. Servirà per servizi di Protezione Civile, assistenza alla popolazione e gestione delle emergenze.

La conferenza stampa si è tenuta presso la sede principale della P.A. Croce Verde Chiavarese, in Largo Casini, 10 a Chiavari. “Un mezzo per trasporto disabili con pedana elettronica costituisce uno strumento essenziale per il nostro ente - spiega il Presidente della P.A. Croce Verde Chiavarese, Mirko Bettoli - Serve anche ad arricchire il nostro parco mezzi. La nostra attività di assistenza quotidiana è stata riconosciuta da diverse società, sensibili alle finalità del nostro statuto. A loro va il nostro ringraziamento perché contribuiranno a questa consegna per noi fondamentale. Il mezzo sarà dedicato al trasporto di pazienti che hanno difficoltà motorie. Verrà impiegato per i servizi di trasferimento e per accompagnare gli stessi pazienti a sostenere visite ospedaliere in maniera quotidiana. I territori coperti saranno in prevalenza non solo quello Chiavarese, ma l'intero Tigullio: ci spingeremo oltre Genova e La Spezia”.

A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, testimonial de “I Progetti del Cuore” che ha presentato l’iniziativa. “La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile verso chi ha bisogno. Con questa iniziativa si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili. Quello che mi ha spinto verso “I Progetti del Cuore” è senz’altro la vocazione di iniziative come questa. Voler contribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l’Amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato, della destinazione di fondi per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria”.

Sarà proprio grazie alla partecipazione delle attività locali che potrà essere garantita l’esistenza di questo servizio, che corrisponde ad una necessità imprescindibile sul territorio. Le aziende potranno trasferire sul proprio marchio il valore aggiunto di questo nobile servizio, ricevendo in cambio un sicuro riconoscimento da parte della comunità. Proprio in questi giorni la società incaricata “Progetti del Cuore Società Benefit srl” si occuperà di informare i titolari delle attività economiche sulle caratteristiche dell’iniziativa.