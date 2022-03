Prima accoglienza profughi ucraini, le disposizioni della prefettura

Anche Genova ha accolto centinaia di profughi ucraini e ora la prefettura diffonde le prime indicazioni per regolarizzare la loro presenza sul territorio.

I cittadini in fuga dalla guerra, dal punto di vista sanitario, fino al 31 marzo ed entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale devono effettuare, tramite tampone, un test molecolare o antigenico per la covid-19; nei cinque giorni successivi deve essere osservato il regime di autosorveglianza con obbligo di indossare la mascherina Ffp2; possono richiedere la somministrazione dei vaccini anti-covid e di altre tipologie.

Gli ucraini in possesso di passaporto biometrico sono esentati dal visto di ingresso e possono restsare sino a 90 giorni dal momento dell’ingresso nell’area Schengen; entro tale periodo i cittadini dovranno presentarsi presso la Questura-Ufficio Immigrazione per ricevere tutte le informazioni necessarie anche per la richiesta di permesso di soggiorno.

Sul sito della Questura di Genova sono reperibili le modalità per prenotare un appuntamento dedicato. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha diramato le indicazioni dell’Ambasciata di Ucraina sul prolungamento della validità dei passaporti ucraini (estesa a cinque anni), sull’inserimento dei dati dei minori di anni 16 nei passaporti dei loro genitori e sui certificati provvisori d’identità per i cittadini in fuga dalla guerra ottenibili presso i Consolati.

Coloro che ospitano cittadini ucraini dovranno, entro 48 h dall’ingresso nel territorio nazionale, far pervenire la “comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario” all’Autorità

Locale di Pubblica Sicurezza (Commissariati di Pubblica Sicurezza territorialmente competenti in relazione al domicilio o Comuni nel caso in cui non sia presente il Commissariato).

Per i controli sanitari sono stati previsti, nella città di Genova, due strutture dove effettuare tamponi, test molecolare o antigenico: presso la sede dell’Asl 3 a Villa Bombrini, Via Muratori, dove sarà garantita anche la

somministrazione del vaccino anti-covid; nei pressi dei giardini della Stazione Brignole, in Viale Caviglia, Angolo Via Cadorna.

La Regione Liguria ha attivato il centro Polifunzionale Danilo Ravera di Genova destinato all’accoglienza, a cura della Asl, di pazienti covid e migranti ucraini positivi.

È stato istituito, dalla Regione, anche nella città di Genova, uno dei quattro info - point previsti in ogni capoluogo di provincia, situato nei pressi dei giardini della Stazione Brignole, angolo Via Cadorna.

Qui, oltre alla possibilità di effettuare il tampone, saranno fornite informazioni utili e servizi di prima accoglienza tra cui:

a) iscrizione al regime sanitario di “straniero temporaneamente presente” e rilascio del c.d. codice “STP”;

b) informazioni sulle opportunità di accoglienza temporanea ed altre indicazioni utili.

Presso la residenza di Santa Dorotea, a Genova, in Via Liri - allestita dalla Regione Liguria, ad oggi, per 75 posti - sarà fornito, sotto il coordinamento della Prefettura, il servizio di prima ospitalità ed accoglienza in attesa del successivo inserimento presso i “CAS”.

Agli enti locali è stato affidato il compito di canalizzare tutte le disponibilità di immobili da dedicare a progetti di accoglienza, offerti da privati sul territorio. Per l’accoglienza nel sistema “CAS” si rende noto che il 10 marzo scorso è scaduto il termine per la presentazione delle offerte conseguenti all’“avviso esplorativo di manifestazione di interesse” pubblicato dalla Prefettura e rivolto ad operatori economici del settore, finalizzato a reperire strutture

di accoglienza. Sono in corso le procedure per la stipula dei contratti di affidamento del servizio di accoglienza.