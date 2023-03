Polizia di Stato: sconti sui prodotti, c'è anche il liquore

C'è il liquore 'Polizia', in offerta a poco meno di 20 euro. L'orsetto di peluches a 26,50 euro, oppure il bavaglino in cotone con l'aquila della polizia. La scelta è ampia. Per celebrare il 171esimo anniversario della fondazione della polizia, fino al 16 aprile, i prodotti polizia di Stato saranno acquistabili online. Un'idea anche per un regalo di Pasqua.

L'iniziativa è stata segnalata anche dalla questura di Genova sui suoi profili social. Fino al 16 aprile 2023 i prodotti saranno messi in vendita con sconti, che arriveranno fino al 50 per cento.

La scelta spazia tra zaini, borse, beauty, torce, borracce, chiavi usb, ma anche orologi, crest, distintivi e portachiavi, penne artigianali e perfino un liquore, nato dalla commistione tra latte di bufala campana e brandy, con modesta gradazione alcolica, per bere sempre responsabilmente.

Ulteriori informazioni al link https://www.poliziadistato.it/articolo/2015641eb334eaf3f708705454.