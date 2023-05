Il ritorno delle processionarie, il Comune lancia l'allarme

"Attenti alla processionaria". L'avviso arriva dal Comune di Genova che, attraverso i propri canali social, ha messo in guardia sui rischi legati al contatto con questi insetti urticanti, pericolosissimi per gli animali.

"Andar per boschi in questo periodo è un piacere per tutti: allegre compagnie, bambini e cani che giocano e corrono, il piacere di un pic-nic all’aria aperta - scrive il Comune - ma fate attenzione. In tarda primavera un nemico subdolo può rovinare la vostra giornata: la processionaria. Avrete sicuramente visto 'appesi' agli alberi di pino i nidi biancastri, lanuginosi, decisamente repellenti. Contengono le larve di questi insetti che a fine primavera con i primi caldi, escono in processione, una attaccata all’altra, per cercare il luogo ideale dove diventare crisalidi e poi, non proprio belle, farfalle".

Cosa sono le processionarie e perché sono pericolose

Le processionarie sono piccole larve di lepidotteri che nascono tra inizio primavera e prima parte dell'estate e che determinano una patologia da contatto sia per quello che riguarda gli animali che per le persone, a cui possono provocare eritemi. L'animale più a rischio è il cane che, attirato dai movimenti delle processionarie potrebbe avvicinarsi, annusare, leccare o ingerire la larva con conseguenze molto gravi. In alcuni casi, inoltre, la processionaria può precipitare dagli alberi finendo addosso ai cani o ai loro padroni scatenando un'infiammazione. Per quello che riguarda i cani i sintomi del contatto sono ipersalivazione, aumento delle dimensioni di labbra o lingua, difficoltà di deglutizione e respiratorie, fino al rischio di soffocamento. In ogni caso è sempre bene rivolgersi immediatamente a un veterinario.