La Pro Loco Voltri dona 1500 euro all'Airc in memoria del presidente Franco Lombardo

Un gesto generoso che arriva dopo un lutto che ha sconvolto la comunità del ponente genovese: così la Pro Loco Voltri 2000 - dopo la scomparsa del presidente Franco Lombardo in seguito a una malattia - ha deciso di donare alla fondazione Airc la somma di 1.500 euro.

Un atto di amore nei confronti di Lombardo che aveva contribuito a realizzare con successo tante iniziative soprattutto per poter fare beneficenza con il ricavato degli eventi. Adesso, in sua memoria, la Pro Loco ha deciso di continuare a fare del bene con la donazione effettuata proprio sotto Natale.

"Desidero esprimere a nome mio personale e di tutto il Comitato Liguria la più viva riconoscenza per aver deciso di devolvere un generoso contributo all'associazione - scrive in una lettera la segretaria organizzativa di Airc Loredana Carso - in memoria del vostro caro presidente Franco Lombardo. Questo gesto rappresenta grande solidarietà morale e civile che ci incoraggia a perseverare, sempre più intensamente, nella nostra opera di supporto alla ricerca oncologica in Italia".