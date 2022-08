Carige chiude in rosso di 221 milioni il primo semestre

Il 4 agosto 2022 il gruppo Bper, di cui Carige fa parte, ha approvato la relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2022, nel documento sono integrati anche i dati patrimoniali relativi all'istituto di credito genovese, dai quali risulta un passivo pari a 221,1 milioni di euro, nel quale rientrano poste straordinarie negative per 212,5 milioni di euro, che sono dovute principalmente a svalutazioni e accantonamenti.

L'approvazione della semestrale di Carige è invece attualmente bloccata per effetto del decreto del 25 luglio 2022, con il quale il Tribunale di Genova ha sospeso la nomina del consiglio di amministrazione della banca, decisa dall’assemblea degli azionisti il 15 giugno 2022. Una decisione presa in conseguenza del ricorso ai giudici genovesi depositato dall'azionista Malacalza Investimenti.

Il provvedimento del Tribunale di Genova è provvisorio, la decisione definitiva dovrebbe arrivare in esito all'udienza del 9 agosto 2022. L'ad di Bper Montani, commentando i risultati del semestre, ha dichiarato di attendere una decisione favorevole del Tribunale. Se così non fosse, sarà convocata una assemblea per la nomina di un nuovo cda pienamente operativo entro la fine dell'anno.

Montani ha poi aggunto che "Il semestre appena concluso registra un altro passo importante della nostra strategia di crescita, grazie all’ingresso di Banca Carige nel Gruppo BPER avvenuto lo scorso giugno. L’operazione rafforza ulteriormente il nostro posizionamento competitivo su scala nazionale in territori presidiati limitatamente. La seconda parte dell'anno ci vedrà impegnati nel portare a termine l'integrazione di Banca Carige e nell'implementazione dei numerosi progetti previsti nel Piano 2022-2025 avviati di recente".