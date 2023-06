I ragazzi del liceo Pertini conquistano il podio del prestigioso Premio Abbado

L'Ensemble vocale del liceo musicale Pertini di Genova è arrivato primo al prestigioso Premio Claudio Abbado, conquistando la "medaglia d'oro". La premiazione si è tenuta il 21 giugno nella suggestiva cornice del teatro romano di Fiesole, in Toscana.

La comunicazione arrivata al dirigente scolastico dalla segreteria del concorso ha informato che la scuola genovese, con il progetto dal titolo "Viaggio nella coralità" - giudicato all'unanimità di alto livello qualitativo - ha vinto il premio assoluto per la categoria 1 C dell'edizione 2023 del Premio Abbado - Far musica insieme.

Il riconoscimento è stato organizzato e promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, dall'Associazione nazionale critici musicali e dal Comune di Fiesole. L'obiettivo è valorizzare le eccellenze dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e rendere omaggio alla figura di un grande maestro, vanto della cultura italiana nel mondo. E proprio alla Scuola di Musica di Fiesole - realtà pionieristica in Italia per formazione musicale seguita poi da altre realtà tra cui quella genovese - nel 2013 Abbado aveva destinato il suo onorario da senatore a vita.

Prima della premiazione, un incontro nell'edificio del Comune di Fiesole per presentare i video e i progetti alla presenza della commissione, dei rappresentanti istituzionali del Ministero e dei partner.

"Orgoglioso dei miei studenti, e grato dei sacrifici compiuti da tutti: un grande grazie ai colleghi che hanno sostenuto, promosso e condiviso questo percorso e alla mia famiglia" ha commentato felice sui social il docente del liceo genovese Luca Dellacasa.

Non è il primo riconoscimento che ricevono i ragazzi e gli insegnanti del liceo Pertini: sempre quest'anno, a febbraio, sono stati premiati in Senato nell'ambito di un concorso dedicato all'ambiente per il quale hanno presentato uno studio sul territorio ligure.