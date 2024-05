Scontrino choc in centro: otto euro per un caffè marocchino

Ha cominciato a fare il giro dei social uno scontrino postato su Facebook per una consumazione al tavolo in un locale del centro di Genova: otto euro per un 'marocchino' (caffè, latte montato e cacao), sette per la precisione, più un extra di uno per la variazione sul decaffeinato. In un paio d'ore sono già una quarantina le condivisioni sul post originale, più decine nei gruppi Facebook della città, su 'Genova la SUPERBA' sono già quasi 400 i commenti tra gli indignati e chi scrive invece che i prezzi sono esposti e il mercato è libero.

Per l'autore del post deve essere stata una brutta sorpresa, forse causata anche da non essersi informato sui prezzi del locale e sulle recensioni scritte dai clienti sui portali dedicati o sul più noto motore di ricerca. Un episodio simile si era verificato anche nel mese di aprile, uno scontrino da 27 euro per tre gelati che aveva creato un altro polverone sui social.

"Un caffè al tavolo in quel di Genova... - il commento a corredo del post -. Farmi silurare nella "mia" città". Ma tante sono le recensioni di questo tipo: "Due cappuccini, un latte caldo, un marocchino, quattro dolcetti totale 47,50 euro" scrive un cliente, un altro aggiunge: "Due granite al tavolo venti euro" mentre un terzo commenta amaro: "Non siamo a Capri o Portofino, 5,50 euro per un the freddo al banco".

Non siamo ovviamente a fare il processo ai prezzi del locale, esposti come la legge prevede. La lezione che si può ricavare è sempre la stessa: prima di ordinare conviene sempre informarsi sui prezzi ed eventualmente abbandonare il locale se non di proprio gradimento. Un altro suggerimento può essere quello di dare sempre una letta alle recensioni degli altri clienti.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp