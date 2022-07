Meteo, le previsioni per il weekend

Ci aspetta un weekend all'insegna del bel tempo, con l'anticiclone delle Azzorre ben saldo alle latitudini atlantiche ed anche piuttosto espanso verso le Isole Britanniche. Questo permetterà un fine settimana con temperature calde e sole con qualche breve eccezione, mentre i fronti nord atlantici avranno come obiettivo gli stati centro-orientali europei, senza praticamente coinvolgere lo Stivale. Queste le previsioni secondo 3bMeteo.

Sabato, in giornata, qualche cumulo si formerà al Nord sulle Alpi Liguri e Marittime, dando luogo ad isolati e brevi focolai temporaleschi, in veloce esaurimento. Domenica, invece, sarà un'altra giornata stabile e in gran parte soleggiata.

Torneranno a salire di alcuni gradi le temperature al Centro-Nord, soprattutto domenica, ma fortunatamente senza eccessi di calore grazie all'anticiclone delle Azzorre che avrà preso il posto di quello africano.

Su Genova il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature sopportabili, tra i 23 e i 28 gradi. La colonnina di mercurio tornerà invece probabilmente a salire la prossima settimana.