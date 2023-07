Meteo, arriva il caldo africano: oggi e domani da bollino giallo

Caldo in aumento in Liguria questo fine settimana.

Secondo le previsioni meteo Arpal la colonnina di mercurio si alzerà fino a 33 gradi e il ministero della Salute ha emanato il bollettino di pre allerta per oggi e domani. Vediamo nel dettaglio come sarà il tempo nel weekend.

Previsioni Arpal sabato 8 luglio

Nella notte il rapido transito di un disturbo in quota è associato a locali rovesci; nelle ore centrali possibili rovesci di calore sui rilievi. Dalle prime ore della notte fino a metà giornata sul Centro-Ponente venti settentrionali fino a 40-50 km/h con raffiche localmente fino a 50-60 km/h su capi esposti e sbocchi vallivi. L'espansione dell'anticiclone africano determina un ulteriore aumento delle temperature comportando diffuse condizioni di disagio fisiologico per caldo sul versante marittimo, localmente anche per effetto favonico.

Previsioni Arpal domenica 9 luglio

Temperature ancora in aumento, specialmente nell'interno per effetto del dominio dell'anticiclone africano sul Mediterraneo Occidentale con conseguenti diffuse condizioni di disagio fisiologico per caldo su tutte le zone.