Meteo Liguria, le previsioni della settimana: occhio alle raffiche di vento fino a 120 km/h

Chi sperava nell'arrivo della bella stagione dovrà aspettare: le previsioni meteo per Genova e la Liguria, per la settimana a venire, non sono positive e dovremo ancora aspettarci maltempo unito anche, in alcune occasioni, a forte vento.

Mentre, per 3bMeteo, dalle regioni del sud arriverà un vero ciclone mediterraneo che porterà un'altra fase di maltempo in Italia e non mancheranno venti di tramontana tesa sulla Liguria, Arpal ha emesso domenica 14 maggio un bollettino per i primi giorni della settimana.

Ecco le previsioni dettagliate di Arpal:

Oggi, domenica 14 maggio - Deboli piogge sparse e isolati rovesci per un rientro di correnti umide da Est/Nord Est. Nel pomeriggio parziale aumento dell'instabilità con possibili rovesci o temporali al più moderati sui rilievi in locale estensione alla costa. Venti localmente forti (40-50 km/h) settentrionali, in calo dalla tarda mattinata e successiva rotazione dai quadranti occidentali con rinforzi specie sui capi di Ponente.

Domani, lunedì 15 maggio - Nelle prime ore non si escludono isolati rovesci o temporali fino a moderati su parte orientale di C, più probabili in mare aperto. Nel corso della giornata si rinnovano le condizioni di instabilità con possibili rovesci o temporali anche moderati sui rilievi, in locale estensione alla costa specie su A e tra B e C. Venti localmente forti (40-50 km/h) settentrionali sui rilievi in ulteriore e generale rinforzo in tarda serata.

Dopodomani, martedì 16 maggio - Deboli piogge, più diffuse e insistenti sui versanti padani per un rientro di aria umida da Nord/Est legato a una profonda depressione sul Tirreno. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali, fino a burrasca (60-70 km/h) su C con raffiche oltre i 100-120 km/h su rilievi e crinali più esposti.

Deboli precipitazioni interessano le zone interne della regione e il Levante ma le nubi interessano in modo diffuso anche le zone non interessate dai fenomeni. Nelle ultime sei ore cumulata massima di 10 millimetri ad Alpe Gorreto (Genova). I venti sono prevalentemente settentrionali, fino a moderati, con rinforzi sui crinali (nella notte 73 km/h a Fontana Fresca) mentre il mare, alla boa di Capo Mele, è poco mosso con temperatura dell’acqua di 17.8 gradi.

Nella notte minima di 0.3 a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia), mentre nelle stazioni di riferimento dei capoluoghi di provincia si sono registrati: 13.3 a Genova Centro Funzionale, 13.0 a Savona Istituto Nautico, 13.1 a Imperia Osservatorio Meteo Sismico, 12.7 a La Spezia. Alle ore 10.30 la rete Omirl segnala come valore massimo 18.4 a Rapallo.