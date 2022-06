Meteo: nuova settimana tra caldo africano e break temporaleschi

Ci aspetta di nuovo una settimana di forte caldo africano, ma non mancheranno temporali: così 3bMeteo commenta le previsioni per la settimana in arrivo.

La settimana che sancirà anche il passaggio tra giugno e luglio sarà caratterizzata dalla massiccia presenza sul Mediterraneo centrale di un promontorio anticiclonico di matrice africana. Inizialmente lo slancio della massa d'aria calda raggiungerà anche le regioni settentrionali tra cui la Liguria, poi la cupola anticiclonica troverà un equilibrio più a sud. Questo perché una depressione in azione sul Regno Unito cercherà di spingersi anche verso l'Europa centrale. Dunque in Liguria, dopo lo slancio di inizio settimana, potrebbero arrivare impulsi instabili con temporali soprattutto da martedì.

Seguirebbero giorni più stabili e leggermente meno caldi, ma per il weekend la colonnina di mercurio potrebbe tornare a salire: questo però lo si vedrà con certezza solo nei prossimi giorni.