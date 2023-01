Meteo, le previsioni della settimana: temperature più calde e sole

Dopo giorni di pioggia e infine di vento, il primo giorno della merla, per fortuna, non è stato dei più freddi. L'inizio della settimana, poi, promette un clima leggermente più mite e quasi ovunque soleggiato: come spiega 3bMeteo, la pausa sarà legata alla temporanea espansione verso l'Europa centrale e gran parte della Penisola di un cuneo di alta pressione di matrice azzorriana che ci farà compagnia fino alla giornata di martedì.

Ma potrebbe trattarsi di una pausa in quanto dal 1 febbraio una massa d'aria molto fredda di matrice artica collegata a un profondo ciclone sulla Scandinavia si metterà in movimento verso l'Europa centrale e proverà a raggiungere parte della Penisola entro la giornata di venerdì 3: bisogna vedere - cosa non scontata - se riuscirà a interessare la nostra regione oppure se rimarrà sulle regioni dell'est.

Le previsioni a Genova

A Genova lunedì è prevista una giornata variabile con temperature dai 7 ai 13 gradi, mentre martedì 31 gennaio si arriverà "addirittura" fino a 15 gradi, con cielo sereno. La tendenza per mercoledì 1 febbraio è di cielo prevalentemente nuvoloso con temperature dagli 8 ai 13 gradi, giovedì e venerdì invece saranno all'insegna del sole con temperature che potrebbero arrivare fino a 16 gradi. Quel che sembra certo, per ora, è che non sono previste piogge. Ma per sapere con certezza se la tendenza nella seconda parte della settimana verrà confermata, bisognerà aspettare ancora.