Meteo Liguria, le previsioni per la settimana: torna il maltempo

Cosa possiamo aspettarci dalla settimana in arrivo, sul fronte meteo? Sembra ormai certo che l'anticiclone delle Azzorre subirà una battuta d'arresto e tornerà il maltempo, anche con temporali.

Secondo il portale 3bMeteo, un flusso instabile atlantico continuerà a scorrere sull'Europa centrale mantenendo i massimi anticiclonici molto a ovest. Questo significa che una parte dell'Italia sarà ancora esposta al passaggio di qualche temporale. In aggiunta i modelli vedono proprio un cedimento importante di tutto il campo barico tra la fine del mese e l'inizio di luglio per l'approfondimento di una saccatura atlantica che sarà in grado di portare anche forti condizioni di maltempo. Dunque giugno si concluderà con dei temporali che potranno essere anche intensi e luglio inizierà in modo analogo.

Nella giornata di lunedì avremo condizioni anticicloniche su tutta la Penisola con sole e caldo moderato. Solo localmente sulle Alpi e sull'Appennino meridionale si potrà verificare nelle ore pomeridiane qualche isolato piovasco, assolutamente non incisivo. Le cose inizieranno a cambiare invece nella giornata di martedì a causa di una perturbazione diretta verso l'Europa orientale che attraverserà parte del nord Italia. Del temporali sono attesi dapprima sulle Alpi centro orientali poi anche su Prealpi, pedemontane e infine verso sera le pianure comprese tra la Lombardia, il Triveneto e l'Emilia Romagna. I fenomeni potrebbero risultare anche di forte intensità ed essere accompagnati da grandinate.

Anche Genova sarà coinvolta: pur essendo presto per avere un quadro preciso della situazione, soprattutto giovedì e venerdì sono previste piogge e temporali, mentre la prima parte della settimana si preannuncia soleggiata.