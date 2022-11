Meteo, le previsioni per la settimana: pioggia e freddo su Genova

A Genova in arrivo nuvole, pioggia e freddo: è questa la tendenza per la settimana rilevata dal portale 3Bmeteo.

In particolare, lunedì secondo le previsioni avremo ancora una giornata variabile con temperature comprese tra 11 e 16 gradi, poi da martedì arriva una perturbazione. Nel secondo giorno della settimana infatti le previsioni sono di pioggia, con un poco rassicurante calo delle temperature, comprese tra 10 e 12 gradi.

Meglio mercoledì quando alla pioggia si alternerà il sole, ma la colonnina di mercurio si fermerà secondo 3Bmeteo solo a 14 gradi, partendo da una minima di 10.

È ancora presto per essere precisi per la seconda parte della settimana, in ogni caso la tendenza sembra più rassicurante: giovedì e venerdì sempre pioggia mista a sole ma le temperature dovrebbero alzarsi e arrivare nuovamente fino a sfiorare i 18 gradi. Per il weekend - ma le previsioni dovranno essere confermate più avanti - sembra che il cielo sarà sereno, ma l'aria si farà più fredda con temperature comprese tra i 4 e i 12 gradi.