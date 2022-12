Previsioni Meteo da Santo Stefano a Capodanno: temperature sopra la media ma il sole faticherà a uscire

Il freddo invernale intenso - tipico del periodo di fine anno - dovrà aspettare, anche se il sole a Genova faticherà a uscire. Secondo le ultime previsioni di 3bMeteo, l'area di alta pressione che già nel giorno di Natale si distende lungo le latitudini centro-meridionali del continente abbraccerà anche l'Italia nella giornata di Santo Stefano e in quella di martedì, determinando su molte delle nostre regioni condizioni di stabilità atmosferica. Tuttavia la coda di una perturbazione atlantica cercherà di scalfire l'anticiclone, portando qualche pioggia debole e sparsa tra lunedì e martedì al nord e su parte del centro. Il contesto termico sarà comunque mite, tanto che le locali precipitazioni sull'arco alpino non assumeranno carattere nevoso se non a quote piuttosto elevate per il periodo.

Le previsioni a Genova

Ma qual è la tendenza della settimana a Genova? Sebbene su Genova il tempo resterà variabile, tra schiarite, nuvole e qualche pioggia, le temperature resteranno al di sopra della media soprattutto a Santo Stefano. Il 26 dicembre sono previste piogge deboli con poca escursione termica: le temperature si aggireranno tra i 13 e i 14 gradi.

Martedì 27 il tempo sarà abbastanza mite, tra schiarite e nuvole e temperature tra i 12 e i 15 gradi.

Mercoledì 28 dicembre nuvole e qualche debole pioggia, con temperature tra gli 11 e i 13 gradi.

Sebbene per la seconda parte della settimana i dettagli non possono essere precisi ed è meglio attendere ulteriori bollettini, la tendenza per giovedì 29 è di qualche pioggia su Genova e temperature tra 12 e 13 gradi.

Venerdì 30 nuvole e schiarite, con temperature leggermente più fresche, tra i 7 e i 12 gradi, e idem sabato 31.

La giornata di Capodanno - che verrà meglio definita con le prossime previsioni - potrebbe essere all'insegna della pioggia, ma con temperature sempre intorno agli 11-13 gradi. Il freddo intenso, dunque, se la tendenza verrà confermata, può ancora aspettare.