Meteo Liguria: vento e freddo non si fermano, ancora neve nell'entroterra

Il clima in questi giorni è cambiato, portando dalla fine del weekend una ventata di freddo accompagnata anche dalla neve sulle nostre alture. Ma come saranno i prossimi giorni? Le previsioni meteo non sono incoraggianti e lasciano intendere che questo clima rigido non è destinato a lasciare così rapidamente la Liguria.

La nostra regione - spiega il meteorologo Federico Brescia di 3bMeteo a GenovaToday - sta vivendo una fase tipicamente invernale, con la neve che è tornata a imbiancare le aree interne fino a bassa quota, e i fiocchi che sono arrivati anche su alcuni tratti di costa tra domenica sera e lunedì. Ciò ha comportato anche accumuli notevoli ad esempio nell’entroterra del savonese. Nei prossimi giorni sul Mediterraneo persisterà una fredda circolazione depressionaria con venti sostenuti di grecale, nuvolosità e nevicate oltre i 500 metri in Appennino, in particolare sui versanti padani. Qualche pioggia debole potrebbe interessare le coste nel pomeriggio di mercoledì 1 marzo. Da giovedì cominceranno a farsi spazio le prime schiarite sul litorale in vista di un graduale miglioramento del tempo. Temperature ancora leggermente sotto la media fino a giovedì, in ripresa nel weekend. Valori massimi tra 9 e 13°C, minime tra 3 e 7°C ma freddo accentuato dai forti venti settentrionali.

Per quanto riguarda Genova, nello specifico, il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso fino a giovedì mattina, poi attese ampie schiarite. Qualche pioggia attesa per mercoledì pomeriggio. Temperature comprese tra 5 e 10°C. Vento di tramontana.