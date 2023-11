Meteo: da domani nuova perturbazione, la Regione invita alla massima prudenza

Dopo la tromba marina al tramonto che ha impressionato centinaia di genovesi, nelle prossime ore è attesa una nuova perturbazione sulla Liguria: da un lato è previsto un aumento delle temperature soprattutto sui versanti marittimi e, dall’altro, il rischio di gelicidio nelle vallate dell’entroterra.

Per questo la Regione Liguria nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 novembre ha invitato alla massima attenzione e prudenza: "Il gelicidio - spiega in una nota - è un fenomeno pericoloso non solo per la circolazione stradale a causa della scarsissima aderenza di qualunque tipo di pneumatico, ma anche per i pedoni e per l'agricoltura, essendo particolarmente insidioso per la vegetazione. La pioggia gelata infatti può spezzare i rami e provocare cadute di alberi".

In particolare, tra le cause del fenomeno, il fatto che nelle vallate interne dell'entroterra l'aria fredda depositata al suolo nelle gelide notti scorse (-7,4 gradi nel comune di Ferrania e -5 gradi a Cairo Montenotte, ieri notte, -8,6 gradi il 25 novembre scorso a Calizzano) faticherà a essere sostituita dall'aria più calda: localmente potranno quindi determinarsi situazioni in cui lo strato di aria più calda sovrasta quello di aria più fredda. Le precipitazioni, inizialmente nevose, diventano pioggia nell'attraversare lo strato più caldo, rimanendo allo stato liquido fino a solidificarsi istantaneamente a contatto con il suolo. In questo modo si forma un solido strato di ghiaccio "glassato" trasparente e molto scivoloso.

Le previsioni meteo di Arpal

Domani, giovedì 30 novembre: un intenso flusso umido prefrontale interessa la regione, in particolare il Levante, con piogge sparse a partire dalle prime ore delle notte e cumulate, a fine giornata, fino a significative su E, elevate su C. Fino al primo pomeriggio possibili locali episodi di gelicidio (pioggia congelantesi) su vallate padane di DE (Valle Scrivia, Valle Orba,Valle Stura, meno probabili su val Bormida). Venti moderati, localmente forti settentrionali su zone centrali (40-50 km/h), meridionali, in rinforzo dalla sera, su zone costiere di A e su C.

Dopodomani, venerdì 1 dicembre: piogge diffuse e rovesci a Levante con intensità fino a moderata e cumulate areali elevate su CE. A fine giornata non sono escluse cumulate puntuali tra elevate e molto elevate su C. Precipitazioni in esaurimento in serata a partire da nord. Venti forti con raffiche fino a 50-60 km/h su ABCE e valori >80-90 km/h sui crinali. Mare molto mosso, localmente agitato su C per onda lunga di libeccio.