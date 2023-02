Meteo Liguria: settimana con sole e caldo, ma verso la fine arrivano macaia e nuvole

L’anticiclone annunciato è arrivato, espandendosi dall’Europa occidentale verso quella centrale e inglobando anche il nord Italia, regalando sole e temperature miti come abbiamo già avuto modo di vedere durante il weekend.

Ma come sarà la settimana appena iniziata? Cosa ci dicono le previsioni meteo? Per la Liguria, spiega Lorenzo Badellino di 3bMeteo, si apre una settimana caratterizzata da tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con temperature in aumento. Sono attese massime intorno a 15/17 gradi sulla costa fino a mercoledì, mentre a partire da giovedì la disposizione delle correnti dai quadranti meridionali trasporterà aria umida marittima verso la costa, con conseguente formazione di annuvolamenti a bassa quota e l’arrivo della cosiddetta macaia. A risentirne saranno soprattutto genovese e spezzino, dove da venerdì e fino alla fine della settimana potrebbe comparire anche qualche debole pioggia, con temperature massime in diminuzione.

Per quanto riguarda Genova, nello specifico, previsto bel tempo martedì e mercoledì con cielo sereno, temperature minime intorno a 7/9 gradi e massime sui 16/17. Aumento della nuvolosità da giovedì con cielo che diverrà coperto e qualche debole pioggia possibile entro il prossimo weekend. Caleranno le temperature massime, destinate ad oscillare intorno a 12/13 gradi fino alla fine della settimana.