Meteo, le previsioni per la settimana: clima gradevole, ma qualche temporale tra lunedì e mercoledì

Ecco le previsioni meteo in Liguria per la prossima settimana a cura di 3BMeteo: qualche temporale tra lunedì e mercoledì, clima gradevole in settimana.

Dopo una domenica tutto sommato discreta e con un primo calo delle temperature, nel corso della nuova settimana l'anticiclone africano lascerà spazio a correnti più fresche nord-atlantiche. Tra lunedì e mercoledì l'affondo di una saccatura dal Nord Europa favorirà l'innesco di qualche temporale anche sulla pianura, seppur con il Piemonte meno coinvolto rispetto alle altre regioni settentrionali, associato ad un ulteriore calo delle temperature. A seguire parziale rimonta dell'anticiclone delle Azzorre con tempo più asciutto e clima estivo molto gradevole e temperature massime contenute ovunque entro i 30 gradi. Tutti i dettagli sull'App di 3Bmeteo.



Lunedì: correnti umide vanno lentamente smorzandosi favorendo così ampie schiarite nel corso della serata, dopo una giornata nuvoloso o molto nuvolosa. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; su Riviera centrale e Riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle Alpi Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 4000 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Martedì: la pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge in esaurimento serale con ampie schiarite. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; su Riviera centrale e Riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera; sull'Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 3650 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Mercoledì la circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio. Schiarite in serata. Venti deboli orientali; Zero termico nell'intorno di 3600 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Giovedì: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale e Riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con formazioni nuvolose compatte nelle ore centrali della giornata, in parziale diradamento serale; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4250 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a poco mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

Venerdì: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4600 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Sabato: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su Riviera centrale, Riviera di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 4200 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

Domenica: l'alta pressione cede rapidamente favorendo la formazione di deboli piogge pomeridiane, in esaurimento serale ma con residua nuvolosità. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; su Riviera centrale e Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulla Riviera di levante giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 4000 metri. Mar Ligure di Ponente poco mosso; Mar Ligure di Levante mosso.