Meteo Liguria: pioggia dal weekend, poi arriva il freddo alimentato da correnti polari

È in arrivo un'ondata di freddo intenso sulla Liguria dalla prossima settimana. Il tempo inizierà a guastarsi dal weekend, come spiega Lorenzo Badellino di 3bMeteo: una serie di fronti provenienti dal Nord Atlantico, infatti, punterà la Liguria nel corso del fine settimana, anche se la nostra regione vedrà conseguenze diversificate a seconda delle zone. Sabato infatti il tempo si manterrà in prevalenza soleggiato sul ponente, mentre correnti marittime che anticiperanno la discesa di un fronte da nordovest determineranno addensamenti e qualche pioggia sulla provincia di Genova e su quella di La Spezia.

Domenica il passaggio di un fronte in discesa da nordovest a sudest provocherà maggior nuvolosità sulla Liguria con qualche piovasco sull’imperiese, ma precipitazioni più organizzate si avranno tra genovese e spezzino, anche a carattere di rovescio in serata. Rinforzeranno i venti da sudovest, tendenti a provenire da nord in serata quando si attiverà una tesa tramontana.

Passato il fronte, l’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo, anche se uno nuovo proveniente dal Nord Atlantico si starà avvicinando alla nostra regione. Questo sarà causa di un peggioramento in serata con ritorno di alcune piogge sul settore di Levante, spazzato da forti venti sudoccidentali che potranno dar luogo a mareggiate. Martedì un vortice in approfondimento sull’Europa centrale, alimentato da correnti fredde di origine polare, invierà altre perturbazioni verso la Liguria foriere di nuove piogge e provocherà un netto abbassamento delle temperature.